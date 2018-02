Najpoznatije i najstrašnije ruske zgrade-sablasti

Da je Freddy Krueger (lik iz serijala Strah u Ulici brijestova) kojim slučajem bio Rus, sigurno bi se nastanio u nekoj od jezovitih kuća iz našeg teksta. David Lynch bi u njima možda našao inspiraciju za treću sezonu Twin Peaksa, a Edgar Alan Poe i Howard P. Lovecraft sigurno ne bi odoljeli posvetiti im neku od svojih priča. Russia Beyond predstavlja najjezovitija zdanja u Rusiji i odaje put do njihovih adresa.

Napuštena vila u Čuhlomi

Ova napuštena zgrada smještena je daleko od bilo kojeg naseljenog mjesta – najbliže naselje Čuhloma, udaljeno je oko 8 km. Nekada privlačna vila, koja je vrvjela od života, sagrađena je u tadašnjem velikom selu Ostaševu, koje je uslijed intenzivne urbanizacije u SSSR-u opustjelo još tijekom prošlog stoljeća. Vlasnik vile bio je bogati poslovni čovjek iz Sankt-Peterburga, a sama zgrada bila je njegov poklon za drugu suprugu, rodom iz Ostaše. Zgrada je izgrađena u pseudoruskom stilu – neobičnoj mješavini elemenata slavenske i bizantske arhitekture. Danas ova kuća više liči na kuću strave iz ruskih trilera. Gotovo svi su je zaboravili, osim grupe blogera entuzijasta koji skupljaju novac za njezinu obnovu.

Izvor: andrew_qzmn

Zgrada se nalazi 550 km sjeveroistočno od Moskve u Kostromskoj oblasti. Oni koji je žele posjetiti mogu vlakom doći do Galice, a s tamošnje autobusne stanice polazi autobus do Čuhlome. Iz Čuhlome se do vile može doći pješice, ali se turistima preporučuje da se prethodno raspitaju kod stanovnika sela kojim putem krenuti.

Elevator za žito u Čeljabinsku





Izvor: archnest.ru

Početkom 20. stoljeća ovaj elevator za žito izgrađen je u predgrađu velikog uralskog grada Čeljabinska. Izgradnjom Transsibirske željeznice Čeljabinsk je postao važan trgovački centar koji je povezivao istočne i zapadne krajeve zemlje. Grad se za svega nekoliko godina toliko proširio da se elevator više nije nalazio u predgrađu nego na jednom od glavnih gradskih trgova. Ubrzo pošto je sagrađen, ovaj osmerokatni objekt postao je simbol grada i isticao se visinom među jednokatnim i dvokatnim stambenim zgradama, podsjejući na neboder.

Danas je elevator potpuno napušten, ostao je samo središnji (ujedno i najviši) dio. U ovaj objekt posjetiteljima je zabranjen ulaz, a kako se kraj njega nalazi novi zatvoreni parking, zgradi je gotovo nemoguće i prići.

Elevator se nalazi na središnjem trgu Čeljabinska. Do ovog grada, koji se nalazi 1770 km istočno od Moskve, možete doći avionom ili Transsibirskom željeznicom.

Rodilište u Vladimirskoj oblasti

Izvor: Lana Star

Ova zgrada podignuta je krajem 19. stoljeća na mjestu bolnice za vojnike Domovinskog rata iz 1812. vođenog protiv Napoleonove armije. Prvobitno je služila kao opća regionalna bolnica. U drugoj polovici 20. stoljeća pretvorena je u rodilište, a zatvorena je 2009. zbog rekonstrukcije. Ova dvokatnica podsjeća na ćirilično slovo „P“, ima podrum i potkrovlje. Tavanica je viša od 5 metara, i unatoč tome što je zgrada sasvim napuštena još uvijek se grije na centralno grijanje i prilično je čista. Zaljubljenici u napuštena mjesta gotovo redovito je posjećuju.

Bolnica se nalazi 186 km istočno od Moskve u Vladimirskoj oblasti.

Sjeverna kruna - napušteni hotel s 5 zvjezdica

Izvor: Lana Star

Sumorna zgrada hotela Sjeverna kruna u Sankt-Peterburgu obavijena je duhom nostalgije baš kao i veličanstveno zdanje u novom filmu Wesa Andersona Grand Budapest Hotel. S jednom razlikom – Sjeverna kruna nikad nije postala slavan hotel, jedan od onih u kojima su neprestano sve sobe popunjene. Izgradnja je počela 1988., a izvođač je bila jugoslavenska tvrtka Monteksgroeksport.

Ovo je trebao biti ogroman hotel s 5 zvjezdica, površine 50.000 četvornih metara, s kafićima, recepcijama, konferencijskim dvoranama i terasama. Međutim, gradnja je iznenada obustavljena 1995. kada je 95% zgrade bilo završeno, i od tada je napuštena. Ljubitelji misterija vjeruju da je zla kob Sjeverne krune na neki način povezana sa smrću sanktpeterburškog mitropolita Jovana, koji je 1995. umro u hotelu za vrijeme proslave petogodišnjice banke Sankt-Peterburg.

Adresa hotela je Kej na Karpovki 37, Sankt-Peterburg.

Zdanje Brusnicinih na Vasiljevskom otoku

Fotografija: Roman Vezenin

Neprimjetna s ulice, ova šarmantna napuštena palača nalazi se u industrijskoj zoni Vasiljevskog otoka u Sankt-Peterburgu. Podigao ju je bogati Peterburžanin Nikolaj Brusnicin, vlasnik štavionice kože. Prema legendi, u ovoj zgradi u tajanstvenom skrovištu između zidova bilo je sakriveno čuveno Drakulino zrcalo. Postoji i druga legenda, prema kojoj je zrcalo ovdje doneseno početkom 20. stoljeća iz jedne venecijanske palače gdje se čuvao Drakulin pepeo. Ubrzo nakon što je zrcalo stiglo u palaču, naglo je preminula unuka tadašnjeg vlasnika. Nakon Revolucije zrcalo je preneseno u obližnji Dom kulture Kirov, a zatim vraćeno u palaču. Nakon smrti još dvije osobe koje su živjele u palači, donesena je odluka da se zrcalo sakrije u tajno skrovište u samoj zgradi i do danas ga nitko nije pronašao.

Palača se nalazi u Sankt-Peterburgu, a njezina adresa je Koževena linija 27.

Zaboravljeni gotički zamak u Vladimirskoj oblasti

Izvor: Sergej Muhamedov/nedosmi.ru

Vladimir Hrapovicki, koji se bavio poslovima u drvoprerađivačkoj industriji, zaljubio se u gotičku arhitekturu za posjete Francuskoj 1880. Na tom putovanju okladio se da će projektirati palaču u gotičkom stilu u Vladimirskoj oblasti. Za nekoliko godina sagradio je prekrasan dvorac u stilu francuske gotike s parkom i jezerima, kaskadama i vrtovima. Nakon smrti Hrapovickog dvorac je napušten. Prije Drugog svjetskog rata ovdje se nalazila strojno-tehnička škola. Sredinom 20. stoljeća pretvoren je u odmaralište. Tijekom požara koji je izbio u kuhinji, krov dvorca i neki zidovi potpuno su izgorjeli. Danas je ova zgrada napuštena.

Zamak se nalazi na 200 km od Moskve, nedaleko od gradića Sudoga (3 km).



P.S. Staljingrad





Fotografija: Sergej Meljnikov

Ovo nije mjesto u kojem su nekada živjeli ljudi i u jednom trenutku ga napustili. Ovo su kulise napravljene u blizini Sankt-Peterburga za potrebe snimanja filma Staljingrad Fjodora Bondarčuka. Cijeli jedan grad nikao je na teritoriju stare vojne baze u selu Sapjorni i smatra se najvećom scenografijom za ratni film. U izgradnji je sudjelovalo 400 radnika i za izgradnju im je bilo potrebno 6 mjeseci. Ukupni troškovi izgradnje iznosili su pet milijuna dolara. Scenografija obiluje neobičnim detaljima (na primjer, ograda njemačkog groblja napravljena od naslona kreveta) i privlači velik broj fotografa.

Ulaz je besplatan. Nalazi se u selu Sapjorni u Lenjingradskoj oblasti, 30 km jugoistočno od Sankt-Peterburga.