Wolf Messing – osobni Staljinov mag

Rodio se u židovskom mjestu u Poljskoj na području Ruskog Carstva. Roditelji su htjeli da postane rabin te su ga poslali u religioznu školu. No to Wolfu nije odgovaralo. Zacrtao si drugu misiju u svojem životu te je pobjegao. Sjeo je u prvi vlak koji je došao, i to je bilo to. Nije imao novaca za kartu. Sakrio se ispod klupe od konduktera. No kondukter ga je ipak našao, povukao za ovratnik i zatražio kartu. Tad mu je Voljf pružio komadić starih novina. Kondukter ga je probio komposterom te mu rekao: „Ah, čudni čovječe, skrivaš se, iako imaš kartu!“. Tad je prvi put shvatio da može upravljati ljudima, svojom moći sugestije utjecati na njih.

Vlak ga je dovezao u Berlin. Isprva je živio jako siromašno. Prao je posuđe, čistio cipele. Padao je u nesvijest od gladi. Potom je našao posao u cirkusu. Pravio je točke koje su gledatelje obarale s nogu te je brzo postao popularan. Samo je Messing znao pronalaziti skrivene stvari, čitati misli, proricati budućnost i sugestijom utjecati na druge. Pritom je to sve radio pošteno, bez pomoći asistenata. To nisu bili trikovi, već prava čuda i vidovitost.

Jednom je cirkus došao na gostovanje u Beč. Dva velika znanstvenika Sigmund Freud i Albert Einstein zainteresirala su se za fenomen Messinga. Našli su se jednom utroje te je Messing rekao Freudu: „Zaželite želju koju ću vam ispuniti“. Potom je došao do Einsteina i istrguo mu tri dlačice iz brkova: „To ste htjeli, zar ne?“, upitao je. „Da“, rekao je Freud.

Messing je puno putovao. Za njegovo iskustvo zanimali su se najrazličitiji ljudi. Do njega su dolazili i Mahatma Gandhi, Marilyn Monroe te poljski predsjednik Pilsudski. Kad je Hitler došao na vlast, Messing se vratio u Poljsku. Tamo je, u jednom od poznatih varšavskih kazališta, učino jedno od svojih poznatih proročanstava. Messing je rekao: „Ako Hitler krene u rat na Istoku, tamo ga čeka smrt“. Te su riječi došle do Führera. Hitler se strašno naljutio. Propisao je nagradu onom koji donese Messingovu glavu – 200 tisuća reichsmaraka. I počeo je lov. Čim su fašisti osvojili Varšavu, Messinga je uhitio gestapo. Na ulici ga je zaustavila patrola:

- Što si po zanimanju?

- Umjetnik.

- Lažeš. Ti si Messing. Pa zdravo, židovski čarobnjače! U Berlinu već dugo čekaju na tebe.

I odmah je dobio po zubima. Pao je u nesvijest, došao je k sebi tek u stanici. Spasio se samo zahvaljujući svojem daru. U mislima je naredio gestapovcima da uđu u ćeliju. Oni su poslušno ušli ni sami ne znajući zbog čega to rade. Potom ih je tamo Messing zatvorio, a sam je izašao na ulicu i krenuo prema sovjetskoj granici.

U Sovjetskom Savezu već su znali za njega. Staljin je poslao po njega privatni avion i naredio da ga se doveze u Krim. Messing je došao u pratnji ljudi u uniformi NKVD-a.

„Pokažite mi što znate“, rekao je Staljin. „Dođite do mene sutra na vikendicu, bez ustručavanja. Treba li vam propusnica?“

Sljedeći dan Messing je nesmetano došao na Staljinovu vikendicu. Uvjerio je čuvare da je glavni komesar državne sigurnosti Lavrentij Berija. Pustili su ga kroz sve straže.

Sljedeća provjera bila je složenija. Staljin je naredio Messingu da dobije u državnoj banci sto tisuća rubalja. I to bez i jednog dokumenta. Messing je došao do središnje banke, ušao u sobu, pokazao službeniku čisti papir papira i zatražio sto tisuća. Službenik je napravio sve što se od njega tražilo. Mag je stavio novce u aktovku i otišao u Kremlj.

Nije poznato je li Mihail Bulgakov čuo za Messinga. Najvjerojatnije je čuo. Sve u svemu, ti trikovi jako podjećaju na ono što čini Voland u njegovom romanu Majstor i Margarita.

Messing se i u Rusiji bavio proročanstvima. Prvo je predskazao skori početak rata. I to točno u tjedan. Ovako je rekao: u posljednjoj dekadi lipnja 1941. počet će rat. Potom je još prije početka rata vidio kako sovjetski tenkovi ulaze u Berlin.

Sa Staljinom je imao složene odnose. Naravno, nije bio njegov osobni mag kako se uobičajeno misli. Staljinu nije bio potreban dvorski mag. Da, Messing je zaista znao čitati tuđe misli. No Staljin je ionako znao misli ljudi oko njega. A svoje misli oprezno je skrivao od drugih. Zbog toga mu nije bio potreban telepat pored sebe. Teško da bi se Staljinu svidjelo da je pored nekog tko može čitati misli. Oni su se tek nekoliko puta susreli.

No ipak, Messing je utjecao na Staljina. Govori se da ga se Staljin jako bojao. Postoji legenda da je jednom Messing kradomice došao do Staljina u ožujku 1953. Staljin ga je pitao:

- Dakle, ti proričeš budućnost. Znaš li kad ćeš umrijeti?

- Poslije vas, druže Staljinu – rekao je Messing.

- Dakle, znaš kad ću umrijeti?

- Jako brzo.

Staljin je u strahu širom otvorio oči. Otvorio je usta, kapci su postali teški. Staljin je pao na tepih.

To je vjerojatno legenda, ali koju je teško ne simpatizirati: zli car umire od čarolija dobrog maga...

Međutim, samom Messingu njegove čarolije nisu pomogle. U posljednjim godinama svog života teško je bolovao i jako se bojao smrti. Kad su ga vodili iz kuće na operaciju, rekao je gledajući na svoj portret: „To je bilo to. Ovamo se više nećeš vratiti!“.

Messing je umro a njegova tajna je ostala nerazriješena. Govore da se u arhivima KGB-a do danas drže tajni dokumenti o Messingu. No ni jedan dokument ne može, naravno, objasniti njegove čarolije.