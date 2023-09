Pokloni koje nikako ne smijete darivati ruskoj djevojci

Kako je govorila junakinja Woody Allenovog filma Vicky Cristina Barcelona: „Ne znam što hoću, no točno znam što neću“. Možda će se ruske djevojke malo ustručavati reći da žele prsten ili cipele, no točno znaju što ne žele dobiti od muškarca za poklon. Ako se ti pokloni precrtaju kao jedni od mogućih varijanti, onda je polovina uspjeha zajamčena.

Broj 1

Ruskinje najviše ljute pokloni u obliku kipića. Anastasija priča da je jednom odbila takav poklon. „Ukrasni kipić u obliku zelene žabe koja stoji u čudnoj pozi s raširenim prstima. Tad sam potpuno izgubila glavu i nisam uzela poklon, rekla sam: 'Hvala, no to mi ne treba, bolje to ostavite za sebe'“, prisjeća se. Prema Viktorijinom mišljenju, svi simbolični pokloni ne vesele pripadnice ljepšeg spola, već prije, možemo reći, skupljaju prašinu na polici. „Jednom su mi poklonili kipić u obliku crnog psa kojeg sam se čak pribojavala“, rekla je. Alla se prisjetila da su joj poklonili kipić psa oblijepljenog pravom dlakom. Dok su joj darivali poklon, govorili su: „Pa ti skupljaš mace, zar ne?“.



Broj 2

Ne treba svojoj dami darivati ni meke igračke, bez obzira na drage uspomene iz djetinjstva. Takvi pokoni su isto kipići koji skupljaju prašinu. Darja govori da se plišane igračke mogu poklanjati jedino u slučaju da dotična osoba nije ispunila 16 godina. „Morala sam hrpu tih poklona odnijeti u dječji dom, kako bih napravila životni prostor u stanu“, žali se.



Broj 3

Na trećem mjestu neželjenih poklona su stvari za kuhinju. To su, s jedne stvari, vrlo potrebne stvari, no one rijetko vesele domaćicu, osim u onim slučajevima kad je djevojka sama zatražila pojedinu stvar. „Jednom mi je muž poklonio višenamjenski stroj za rezanje povrća. Krajnje me je iznenadio njegov izbor, čitavih sat vremena oduševljavali smo se figurativnim rezanjem povrća, no na kraju sam slučajno sjela na njega. Na sreću, sve je završilo bez povreda, no taj se predmet više ne može koristiti u domaćinstvu“, kroz smijeh se prisjeća Natalija.



Broj 4

Ruske dame ne bi željele dobiti na poklon sapun, sol za kupanje ili ručnike, iako bi mogle pristati na skupi komplet lijepe posteljine. Ni papuče ne treba poklanjati.



Broj 5

Na petom mjestu antipoklona su različiti gadgeti. S jedne strane, ako baš znate koji se mobitel sviđa vašoj djevojci, onda ne morate uzeti u obzir ovaj savjet. No općenito govoreći, djevojke takve poklone smatraju suviše praktičnim. „Ne volim kad muškarci poklanjaju tehniku ili gadgete, to je jako praktično, ali nije ni trunčicu romantično“, govori Julija. „Jednom su mi poklonili akumulator za različite električne uređaje. To je stvar za ljude koji stalno idu na poslovna putovanja. U mojem slučaju takav uređaj nije uopće koristan“, priča Anna.



Broj 6

Dame se neće radovati ni onim stvarima koje se nalaze na kartama u trgovini, a koje predlažu što je popularno kupiti nekom za poklon. Zato što je poklon prije svega znak pažnje. Maja govori da takav poklon za nju znači: „Ma idi si sama sve kupi, meni se ne da, nemam vremena, ne želim ni misliti što ti je potrebno“.

Broj 7

Neće im se svidjeti ni odjeća za polon, osim u slučaju da ste stilist te ste upoznati sa svim njezinim stilskim prohtjevima.



Broj 8

Puno pitanja izazvat će i poklanjanje životinja. „Jednom mi je dečko poklonio hrčka, dugo je tražio pravi poklon želeći napraviti nešto jako lijepo. No čak si nije ni postavio pitanje da možda imam neugodne uspomene iz djetinjstva koje su povezane s tom životinjom. Naravno, uopće se nisam htjela brinuti o njemu“, govori Marina.



Istraživanja

Prema socioloških anketama, muškarci najčešće ženama kupuju cvijeće. Prema podacima Levada-centra, 53% Rusa upravo to kupuje, a samo 42% Ruskinja raduje se takvom poklonu. Na drugom mjestu su slatkiši (19% muškaraca i 14% žena). Kozmetika i parfemi su na trećem mjestu (14%, odnosno 12%). 9% muškaraca i 13% žena odabire novac kojim potom djevojka može kupiti sama što želi. Ukrasima i dragocjenim stvarima daje prednost 7% muškaraca, 13% ispitanica željele bi dobiti takav poklon. Neznatni broj anketiranih Rusa spomenulo je i bijelu tehniku, mobitele, intelektualne poklone (karte za kazalište, kino, knjige), posuđe itd.