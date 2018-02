Djevojčica, gerla, tjolka, putana – ruski žargon za riječ „žena“

Po svojoj prilici najdvosmislenija riječ je „djevojčica“. Ako neko muško društvo namjerava pozvati na svoj tulum djevojčice, ne treba se bojati da su pedofili: „djevojčice“ se u tom slučaju nazivaju mlade, privlačne (pa i one popustljive, koje se daju lako nagovoriti) žene.

S druge strane, žene u već srednjim godinama mogu jedna drugu nazivati (ironično) „curama“. A ako se muškarac obraća djevojci riječju „djevojčice moja“, to je već intiman kompliment. Međutim, u žargonu je u potpunosti prihvatljiva i suprotna varijanta: kad se mladoj djevojci ironično obraćaju riječima „majka“ ili „starica“ (kao u poznatoj pjesmi Borisa Grebenščikova: „No ajde, majko, trči mi u krevet!“). A „djevojkama“ nazivaju gotovo sve žene do poodmakle dobi, dakle, sve dok to „djevojka“ ne zvuči uvredljivo.

U šezdesetim godinama žargon se popunio prije svega na račun engleskog leksika. Nije iznenađujuća činjenica da se upravo tad široko počela koristiti riječ „gerla“. Riječ „girl“ zaživjela je u govoru između ostalog i zbog toga što se ta riječ često ponavljala u istoimenoj Beatlesovoj pjesmi, jedinoj od njihovih pjesama koja je objavljena na sovjetskoj ploči (poslije naslova „Djevojka“ bilo je napisano: „Glazba i riječi su narodne; izvodi vokalno-instrumentalni ansambl“ – nije poznato koji).

Paralelno s „gerlom“ u žargonu se počela koristiti i materinja riječ: „tjolka“. „Tjolka“ je tele, i iako za djevojku to nije pretjerano umiljato („kravom“ nazivaju obično debelu ženu), no ovdje se radi o pozitivnoj fonetskoj asocijaciji s riječi „tijelo“. I značajno je da je Sergej Minaev nazvao svoj roman „The Tjolki“, spojivši ruski žargon s engleskim članom.

Ipak, nazvati u oči djevojku „tjolkom“ znači je prije svega uvrediti. Za komplimente se obično koriste druge „životinjske“ metafore: recimo, „zečica“ ili „mačkica“. Zanimljivo je da u ruskom jeziku riječ „mačkica“ uopće nije tako pikantna kao engleska „pussy“. Zbog toga kad protivnici skandalozne grupe „Pussy Riot“ tvrde da njezin naziv na ruskom zvuči nepristojno, pristaše uzvraćaju: ovdje se radi samo o mačkama.

A usporedbe s psima treba izbjegavati. Riječ „kuja“ (ženka psa) je gruba (na granici nedopuštenog) psovka. Za ilustraciju može se navesti anegdota o ženskom rasuđivanju:

Muž (ženi): „Draga, govori tiše“.

Žena: „Govorim glasno? Dakle, vičem? Dakle, lajem? Majko, nazvao me je kujom!“.

Druga, potpuno nedopuštena psovka dolazi od drevne riječi „blud“ i označava ženu lakog ponašanja koja se rado podaje muškarcima; dopušten ekvivalent (ali ne manje uvredljiv) je riječ „šljuha“ (hrv. „drolja“).

Ipak, u godinama perestrojke, krajem 80-ih, prezriv odnos prema djevojkama za prodaju neočekivano se promijenio na suosjećajan, čak na zavidan. Stvar je u tome da su mlade djevojke koje su „usluživale“ u skupim hotelima strane turiste „zarađivale“ za jednu noć sume koje su bile jednake mjesečnim plaćama svojih roditelja.

Zanimanje „valutne prostitutke“ počelo se romantizirati u društvenoj svijesti na paradoksalan način. U „Moskovskom komsomoljcu“, u jednim od najpopularnijih novina, pojavila se detaljna reportaža o napornom životu pod nazivom „Noćni leptiri“, na filmskim ekranima igrala je tragična melodrama „Interdjevojčica“, a te „interdjevočice“ nazivali su lijepim talijanskim nazivom „putana“. Tih godina prepričavala se ova anegdota:

„Pa vi ste završili školu s posebnim pohvalama, fakultet sa summa cum laude diplomom, upisali ste postdiplomski, recite mi kako to da ste postali putana?“

„Vjerojatno sam jednostavno imala sreće“.

U suvremenoj Rusiji prostitucija nije službeno zanimanje, iako se sivo tržište intimnih usluga razvija prilično jako. A budući da je zabranjeno otvoreno reklamirati te usluge, koriste se eufemizmi koji su svima razumljivi: „Dokolica“ ili „Eskort“. To su jednostavno zamjene za riječ „Intimnost“. Kad su glavnom uredniku tog spomenutog „Moskovskog komsomoljca“, koji od sovjetskih vremena nije promijenio naziv (iako Savez komunističke omladine ne postoji već 20 godina) zamjerili što u novinama objavljuje stotine reklamnih ponuda s riječi „Dokolica“, odgovorio je da nije u stanju odbiti reklame. Pa može se raditi o dječjim priredbama!

Za situaciju u kojoj se mladić pokušava upoznati s djevojkom u žargonu se koriste glagoli „skidati“ ili „lijepiti“. I u još jednoj suvremenoj anegdoti odigrava se dvosmislenost žargonskog izraza u kombinaciji s radikalno promijenjenom tijekom proteklih desetljeća životnom stvarnošću:

Što znači fraza „Dječak je slijepio model u klubu“?

Prije trideset godina: „Dječak je na tehničkom kružoku napravio maketu zrakoplova“.

Danas: „Mladić se u noćnom klubu upoznao (s ciljem da se domogne brzog seksa) s vitkom djevojkom“.

A nedavno sam u Sankt-Peterburgu vidio na zidu kuće oglas „Žena na jedan sat“ s brojem telefona. I dan-danas se čudim kako se može za jedan sat oprati pod i pripremiti ručak.