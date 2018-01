Rusija očima Hollywooda

Kad ruski gledatelj vidi kako se u pojedinim holivudskim igranim filmovima prikazuje Rusija, onda on i triler doživljava kao komediju. Izvrnute ruske riječi, preuveličane ili izopačene ruske realije, nakaradno prikazani ljudi iz Rusije, neprovjerene ili netočne informacije – sve to ne služi na čast američkim filmovima u očima ruskih gledatelja, pogotovo u svjetlu činjenice da je Rusija odnedavno postala važno tržište holivudskih filmskih kompanija: zvijezde poput Toma Cruisa, Willa Smitha i Megan Fox često same donose svoje filmove na premijerno prikazivanje.

Fshf Lshtshfum i Guljnara Gulina

Ispostavlja se da Hollywoodu posebno teško ide ruski jezik. Na ruskom internetu sakupljene su čitave kolekcije grešaka, a jedan od najupečatljivijih primjera je u filmu „Bourneov identitet“, gdje je ime glavnog junaka u dokumentima napisano „ruskim slovima“: Fshf Lshtshfum. Ustvari, trebalo bi pisati Foma Kiniaev, ali autor imena nije našao za shodno da vizualno zamjeni ćirilicu latinicom, nego je samo promijenio raspored tipkovnice, nadajući se da su ruska slova na isti način raspoređena kao i engleska. Junak koga tumači Tom Hanks u filmu „Terminal“ u dokumentima se vodi kao Guljnara Gulina, ali i ime (žensko!) i prezime bi prije odgovaralo muslimanki iz Tatarstana, nego muškarcu iz Istočne Europe.

Ispada da se često ne posvećuje dovoljno pažnje lekturi tekstova i riječi na drugim jezicima, čak i pored ogromnih budžeta. „Hollywood radi filmove za sebe. Njima ništa ne znači činjenica da mi u tim filmovima govorimo stranim naglaskom. Zašto se mi uopće ljutimo? Oni ne rade filmove za nas. Pa što ako nisu provjerili vjerodostojnost? To nije kriminal. Oni to i inače rade vrlo površno“, kaže Igor Žižikin, ruski glumac koji je 23 godine proveo u SAD-u i izgradio sjajnu karijeru u Hollywoodu. Na snimanju filma „Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje“ Igor je morao raspravljati s redateljem Stevenom Spielbergom zbog toga što ruski junaci vrlo loše govore ruski. Oni koji snimaju filmove, smatra Igor, uopće ne misle da slični propusti zavređuju pažnju, nema tu s njihove strane nikakvih skrivenih namjera.

Ruski filmski producent Viktor Alisov smatra da je izvrtanje ruskog jezika u holivudskim filmovima najobičnije neznanje: „Stječe se dojam da su štedjeli na konzultantima. Po njima nije svrsishodno trošiti toliko vremena i sredstava na provjeru detalja. Publika je ionako spremna progutati sve. Glavno je da glumci dobro glume i da ima zanimljivih scena.“

Američka kinematografija pogrešno prikazuje i naše sunarodnjake. Erik Sarkisjan, bivši kurator Kinoteke Ministarstva kulture Moskovske oblasti, smatra da je stereotipno prikazivanje Rusije u holivudskim filmovima politička stvar. „Zar je moguće da Hollywood ne zna što radi kad u filmu ‘Armageddon’ prikazuje našeg astronauta kao teškog pijanca u šubari s naušnicama? Tamo nedostaju samo medvjed i matrjoška!“ Erik kaže da to nije ništa drugo nego ironija i najobičnije „foliranje“ kojim Hollywood pokazuje koliko je važan i kako u suštini on nema konkurenciju na filmskom tržištu pa može raditi što hoće i postavljati svoja pravila.

Viktor Alisov smatra da holivudski redatelji nisu krivi za pretjerivanja u dočaravanju naših sunarodnjaka. „Prikazivanje Rusije u holivudskim filmovima izravna je posljedica informacijske i medijske bujice, koja zapljuskuje sve stanovnike SAD-a i utječe na njihove stavove“, uvjeren je Alisov. „U holivudskim filmovima samo se odražava javno mišljenje i ono što Amerikanci zaista misle o Rusiji. Ispostavlja se da je Hollywood slučajna žrtva informacijske bujice. Oni snimaju ono što im se čini da je točno i što gledatelji od njih očekuju. U njihovoj glavi to izgleda kao istina.“

Prirodni neprijatelj

Mnogima je već dozlogrdilo što Rusija, komunisti i ruska mafija često igraju ulogu prirodnog neprijatelja SAD-a. U „Svecu“ ruski nacionalist i istovremeno mafijaš „broj jedan“ destabilizira situaciju u Rusiji kako bi preuzeo vlast. U „Predsjedničkom avionu“ s Harrisonom Fordom grupa ruskih komunista otima avion predsjednika SAD-a s namjerom da započne novi svjetski rat.

Međutim, Igor Žižikin u tome vidi samo dobru stranu. On smatra da prikazivanje Rusa kao moćne svjetske sile samo poboljšava imidž Rusije u očima svjetske javnosti. „Našu zemlju doživljavaju kao protutežu i prikazuju je kao neprijatelja. Tako je mnogo zanimljivije. To je dobar taktički potez: Rusija se prikazuje kao moćan protivnik. To je sasvim ispravno, jer ona i jest svjetska velesila“, tvrdi glumac.

Po mišljenju Viktora Alisova, u mnogim američkim filmovima Rusija se prikazuje kao neprijatelj samo po inerciji pa i to sve rjeđe, za razliku od razdoblja Hladnog rata. „Čim je u pitanju Rusija, znači da je tu mafija ili KGB – postoji takav stereotip. Mislim da se kroz filmove zapravo nastavlja informacijski rat“, kaže Alisov.

„Usput, isto su tako naši filmaši u davna vremena ironično prikazivali Nijemce u negativnom svjetlu, kao ratoborne klaunove“, objašnjava Erik Sarkisjan. Zaista, ruska kinematografija također je radila sličnu grešku, a i danas je ponekad radi kad prikazuje Amerikance. Na primjer, u novoj popularnoj seriji „Interni“. Junak iz Amerike po imenu Phil naivan je, pošten i dobar. Roditelji su mu gay. U Rusiji mu se stalno podsmjehuju i napadaju ga, iz epizode u epizodu mu rade podvale, ponekad i dosta grube, zovu ga „Amerikančić“. „Čitava kolekcija stereotipa!“, primjećuje Viktor Alisov. „Doduše, sve je to dobrodušno, ali možda je ta serija samo prvi vjesnik nove tendencije“.

Prije nekoliko godina časopis „Russia!“ dodijelio je nagradu glumcu Viggou Mortensenu za ulogu u filmu „Ruska obećanja“ („Eastern Promises“). Mortensen je nagrađen za najbolje tumačenje ruskog lika u holivudskim filmovima. Redakcija časopisa bila je mišljenja da je Viggo ulogu bandita-pokajnika Nikolaja odigrao „dirljivo i vjerodostojno“.

Pa ipak, takvi likovi Rusa u stranim filmovima prava su rijetkost. Zbog toga, kad god se pojavi film u kojem je lik ruskog junaka dubok, osmišljen i realan, ruski gledatelji iskreno se raduju i takav film sa zadovoljstvom mogu gledati po nekoliko puta.